СМИ: Пассажиры из загоревшегося в Уфе самолета отказались от полета

Несколько человек из загоревшегося самолета, следовавшего по маршруту "Уфа-Сочи", отказались лететь другим рейсом, пишет "Российская газета".

Как сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре, люди получили нервное потрясение.

Напомним, ранним утром Ту-204 экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в одном из двигателей. На борту воздушного судна авиакомпании Red Wings находилось 202 Пассажира.

У лайнера по время полета воспламенился левый двигатель. Командир экипажа принял решение об экстренном возвращении в Уфу.

Самолет совершил благополучную посадку с горящим двигателем. По предварительным данным, пассажиры и экипаж не пострадали.

В пресс-службе уфимского аэропорта уточнили, что примерно четверть пассажиров отказалась от полета. Те, кто согласился продолжить путешествие, уже летят по направлению к Сочи.