В аэропорту Брюсселя обнаружена бомба времен Второй мировой войны, специалисты оперативно обезвредили снаряд, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Авиационная бомба была обнаружена во время проведения строительных работ 20 августа. Саперы для проведения операции установили периметр безопасности около 100 метров вокруг бомбы.

Как отмечается, осмотрев авиационную бомбу, подразделение подтвердило, что для пассажиров, персонала аэропорта не было никакой опасности, после этого было принято решение обезвредить бомбу в ночь со вторника по среду.