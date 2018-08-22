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"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 5
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Россия должна стать интеллектуальным офшором в ответ на санкции? После того как стало известно, что США вводят новые антироссийские санкции, эксперты вновь заговорили о том, какие меры будут действительно зеркальными и смогут нанести чувствительный урон западным конкурентам. Один из вариантов контрсанкций – отмена авторских прав или неофициальное игнорирование патентов.
22.08.2018
политика ;
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22.08.2018 10:14 Мск (12:14 Екб)
происшествия | За рубежом
В аэропорту Брюсселя обнаружена бомба времен Второй мировой войны
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фугас бомба металлолом снаряд (2006) | Фото

В аэропорту Брюсселя обнаружена бомба времен Второй мировой войны, специалисты оперативно обезвредили снаряд, сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Авиационная бомба была обнаружена во время проведения строительных работ 20 августа. Саперы для проведения операции установили периметр безопасности около 100 метров вокруг бомбы.

Как отмечается, осмотрев авиационную бомбу, подразделение подтвердило, что для пассажиров, персонала аэропорта не было никакой опасности, после этого было принято решение обезвредить бомбу в ночь со вторника по среду.

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22.08.2018 10:14 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
12:14 Екб

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В аэропорту Брюсселя обнаружена бомба времен Второй мировой войны
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