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общество  |  комментариев: 5
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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от издателя  |  добавить комментарий


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22.08.2018
политика ;
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В Прикамье зафиксирован рост смертности и падение рождаемости
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демография, планета, люди, смертность, рождаемость (2018) | Фото: knia.ru

По данным Пермьстата в Пермском крае на 1,8% увеличилась смертность и на 7,3% сократилась рождаемость, передает корреспондент Накануне.RU.

Ведомство опубликовало исследование о демографической ситуации в регионе в первой половине 2018 г. Число родившихся за этот период составило 14,7 тыс. человек - это меньше на 7,3%. Наиболее высокие показатели рождаемости зафиксированы Частинском, Сивинском, Юсьвинском и Кунгурском районах.

Число умерших увеличилось на 1,8% и составило 18,6 тыс. человек. Естественная убыль населения по статистическим данным составляет - 3,9 тыс. человек.

Среди всех умерших за первое полугодие 2018 г. на лиц трудоспособных возрастов приходилось 23,3% или 4,3 тыс. человек, из них 77,7% – мужчины. Рост смертности зафиксирован в 27 территориях региона. Выше всего он в Уинском и Большесосновском районах.

Больше половины смертей в Прикамье происходят из-за болезни системы кровообращения - 51,2%. Высокий процент смертности от новообразований - 14,2%, а также несчастных случаев, травм и отравлений - 9,3%.

Высоким остается уровень гибели прикамцев от неестественных причин - 1,7 тыс. человек. Первое место в структуре причин смертности занимает суицид - 357 человек (20,6%), отравления алкоголем - 250 человек (14,4%), повреждения с неопределенными намерениями - 211 человек (12,2%), переохлаждение - 185 человек (10,7%). При пожаре погибли 168 человек (9,7%), убито 148 человек (8,5%). В ДТП погибли 126 человек (7,3%).

Другие новости по темам: смертность, рождаемость, статистика, пермьстат
22.08.2018 10:37 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
12:37 Екб

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В Прикамье зафиксирован рост смертности и падение рождаемости
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