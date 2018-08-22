В поселке на Среднем Урале двое маленьких детей пострадали в пожаре. Прокуратура ведет проверку

Прокуратура проводит проверку в связи с пожаром в частном жилом доме вечером 20 августа 2018 г. на улице Железнодорожников в поселке Северка на Среднем Урале. В результате пожара пострадали двое маленьких детей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что в момент возгорания двое мальчиков 4-х и 2-х лет находилось в доме одни. Их отец был на улице, а мать - в другом городе с двумя старшими детьми.

Пострадавшие дети отравились продуктами горения и получили термические ожоги лица.

Также известно, что многодетная семья является неблагополучной: отец злоупотреблял спиртными напитками. Кроме того, детей и ранее оставляли без присмотра и наносили им телесные повреждения. С апреля 2018 г. семья находится на учете в отделе полиции.

"В ходе проверки прокуратура даст оценку действиям органов и учреждений системы профилактики при работе с неблагополучной многодетной семьей", - добавили в надзорном ведомстве.