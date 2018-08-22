В Аргентине сожгли 400 кг кокаина из российского посольства

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов принял участие в сожжении кокаина, который был изъят во время совместной спецоперации двух стран.

Наркотики уничтожили в крематории на кладбище Чакарита, говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, глава жандармерии Херардо Отеро и другие представители местных правоохранительных и силовых органов.

[AHORA] #CABA 📍 Desde Cementerio de la Chacarita destrucción de 389 kilos de cocaína secuestrados en “Operativo 12 Reinas” pic.twitter.com/3SlDw58XkV — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 21 августа 2018 г.

В конце прошлого года правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

[AHORA] 📍 Desde Cementerio de la Chacarita #CABA quema de los 389 kilos de cocaína secuestrados en febrero en el “Operativo 12 Reinas” ▶️ https://t.co/vgprYXHAF5 pic.twitter.com/l4C2YPdaZc — Gendarmería Nacional (@gendarmeria) 21 августа 2018 г.

Предполагаемый организатор группы Андрей Ковальчук скрывался в Германии, где был задержан.

СМИ сообщали, что самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева был использован сотрудниками спецслужб для транспортировки чемоданов с мукой, которые должны были играть роль наркотиков в ходе операции по выявлению преступной группировки. Позже в Совбезе эти сообщения опровергли.