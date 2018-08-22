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общество  |  комментариев: 5
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от издателя  |  добавить комментарий


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политика ;
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Новости
22.08.2018 09:29 Мск (11:29 Екб)
политика | За рубежом
В Аргентине сожгли 400 кг кокаина из российского посольства
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(2018) | Фото: twitter.com/gendarmeria

Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов принял участие в сожжении кокаина, который был изъят во время совместной спецоперации двух стран.

Наркотики уничтожили в крематории на кладбище Чакарита, говорится в сообщении на сайте посольства.

Отмечается, что в мероприятии приняли участие министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич, глава жандармерии Херардо Отеро и другие представители местных правоохранительных и силовых органов.

В конце прошлого года правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина в Европу. Речь шла об обнаружении в дипломатической почте посольства России в Аргентине почти 400 килограммов кокаина, которые были скрыты в 12 чемоданах, найденных в школе при посольстве.

Предполагаемый организатор группы Андрей Ковальчук скрывался в Германии, где был задержан.

СМИ сообщали, что самолет секретаря Совета безопасности Николая Патрушева был использован сотрудниками спецслужб для транспортировки чемоданов с мукой, которые должны были играть роль наркотиков в ходе операции по выявлению преступной группировки. Позже в Совбезе эти сообщения опровергли.

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22.08.2018 09:29 Мск | информационная служба Накануне.RU
11:29 Екб

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В Аргентине сожгли 400 кг кокаина из российского посольства
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