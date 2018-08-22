Аэропорт Сургута судится с прокуратурой из-за проверки пьяных пилотов "Победы"

Аэропорт Сургута судится с транспортной прокуратурой. Аэрогавань не устраивают итоги проверки, которая прошла по итогам отстранения экипажа "Победы" от полета: командир и второй пилот были пьяны, передает корреспондент Накануне.RU.

Напомним, 26 мая в аэропорту Сургута при проверке экипажа "Победы" перед вылетом в Махачкалу врачи выяснили, что командир и второй пилот пьяны. Их отстранили от полета, а позже уволили "по соглашению сторон".

Перевозчик обратился в Сургутскую транспортную прокуратуру. Она проверила исполнение требований воздушного законодательства при выполнении аэропортом процедуры предполетной подготовки пилотов. В результате нашли нарушения. В адрес "Победы" пришло представление, в котором содержалось требование устранить недочеты, привлечь к дисциплинарной ответственности должностных лиц, их допустивших.

В документе прокуратуры говорится, что врач при фиксации опьянения экипажа не выдал соответствующую справку об отстранении их от полёта и не направил пилотов в больницу. Кроме того, при медицинском освидетельствовании исследовался лишь выдыхаемый воздух, хотя для полноты картины нужны были еще и анализы слюны и мочи.

Представление прокуратуры касалось и нарушений "Победы" при проведении в январе ещё одного медосмотра членов экипажа. Также в медицинском кабинете аэрогавани не нашли некоторых лекарств. Представители аэропорта не согласились с такой постановкой вопроса и решили обжаловать итоги прокурорской проверки в суде. Заседание назначено на 11 сентября, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Арбитража Югры.