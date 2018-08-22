Уголовное дело мэра Махачкалы направлено на рассмотрение в суд

Завершено расследование уголовного дела мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Чиновника обвиняют в превышении должностных полномочий.

Напомним, Мусаев был задержан 19 января. Несколько дней спустя мэр был арестован и взят под стражу.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, было установлено, что в 2016-2017 годах Мусаев незаконно предоставил в собственность троим физическим и двум юридическим лицам пять земельных участков общей площадью более 18 тыс. кв.м, причинив ущерб бюджету муниципалитета на сумму свыше 48 млн руб.

На данные земельные участки наложен арест. Расследование завершено, сейчас уголовное дело направлено на рассмотрение в суд.

Напомним, в конце января Мусу Мусаева отстранили от должности главы города.