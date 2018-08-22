В США испугались создания китайской базы в Сальвадоре

Разрыв дипотношений между Сальвадором и Тайванем вызвал тревогу в Вашингтоне. Американский посол в Сальвадоре Джин Мэнес опубликовала в своём твиттере сообщение о том, что США очень обеспокоены этим фактом.

Гонконгское издание South China Morning Post сообщает, что ещё в прошлом месяце Мэнис предупреждала о возможности превращения сальвадорского порта Ла-Унион в китайскую военно-морскую базу. Сальвадор – самая маленькая страна в Центральной Америке, его население составляет 6,5 млн человек, треть из которых живёт за чертой бедности.

Порт Ла-Унион фактически заброшен из-за недостатка трафика. Однако сообщается, что уже в следующем году начнётся тендер для поиска его оператора. Тайвань не оказывал помощи в реконструкции гавани, тогда как КНР заинтересована в работе не только с портом, но и другой инфраструктурой, например, международным аэропортом и железными дорогами.

Сюй Шичен, сотрудник Института латиноамериканских исследований Академии общественных наук КНР, назвал желание Китая иметь порт в Центральной Америке совершенно естественным, однако подчеркнул, что у Китая, в отличие от США, нет никакого военного присутствия в регионе.

Пока ВМС НОАК имеют только одну зарубежную базу, она находится в африканском государстве Джибути. Её строительство началось в 2015 г.