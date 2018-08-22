Полиция продолжает искать уральского "Казанову", от которого пострадало 7 женщин

Полиция Екатеринбурга продолжает поиски уральского "Казановы", который похищает деньги у женщин. Мужчина представляется дамам неким Альбертом Казанцевым и говорит, что он строитель. Его поиски начались еще в апреле, а на данный момент от действий мошенника пострадали уже 7 женщин.

Известно, что кавалер входил в доверие к женщинам, с некоторыми сожительствовал, а затем обворовывал и скрывался.

"На данный момент в органы внутренних дел столицы Среднего Урала обратились 7 потерпевших в возрасте от 27 до 50 лет. Одна из них, взяла в банке кредит на сумму 300 тысяч рублей, чтобы сделать ремонт в собственной квартире. Оказать содействие в этом непростом деле ей пообещал новый знакомый по имени Альберт. В итоге хозяйка жилища осталась и без спутника жизни, и без ремонта, и без денег. Остался только долг перед банком", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также отмечает, что у мужчины может быть несколько псевдонимов, а также он может находиться в других регионах страны, в том числе на территории Пермского края, Челябинска, Кургана, Тюмени.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража.

Тех, кто располагает сведениями о точных данных разыскиваемого, полиция просит обратиться по телефонам: (343) 356-42-07 или круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.