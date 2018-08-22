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Полиция продолжает искать уральского "Казанову", от которого пострадало 7 женщин
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подозреваемый, &quot;Казанцев&quot;, розыск (2018) | Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Полиция Екатеринбурга продолжает поиски уральского "Казановы", который похищает деньги у женщин. Мужчина представляется дамам неким Альбертом Казанцевым и говорит, что он строитель. Его поиски начались еще в апреле, а на данный момент от действий мошенника пострадали уже 7 женщин.
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Известно, что кавалер входил в доверие к женщинам, с некоторыми сожительствовал, а затем обворовывал и скрывался.

"На данный момент в органы внутренних дел столицы Среднего Урала обратились 7 потерпевших в возрасте от 27 до 50 лет. Одна из них, взяла в банке кредит на сумму 300 тысяч рублей, чтобы сделать ремонт в собственной квартире. Оказать содействие в этом непростом деле ей пообещал новый знакомый по имени Альберт. В итоге хозяйка жилища осталась и без спутника жизни, и без ремонта, и без денег. Остался только долг перед банком", - рассказал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Он также отмечает, что у мужчины может быть несколько псевдонимов, а также он может находиться в других регионах страны, в том числе на территории Пермского края, Челябинска, Кургана, Тюмени.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ – кража.

подозреваемый, "Казанцев", розыск(2018)|Фото: УМВД России по Екатеринбургу

Тех, кто располагает сведениями о точных данных разыскиваемого, полиция просит обратиться по телефонам: (343) 356-42-07 или круглосуточному "телефону доверия" ГУ МВД России по Свердловской области (343) 358-71-61.

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22.08.2018 08:53 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:53 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 11.04.2018 08:11 Мск
В Екатеринбурге по подозрению в хищении крупной суммы денег ищут "Альберта Казанцева"








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Полиция продолжает искать уральского "Казанову", от которого пострадало 7 женщин
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