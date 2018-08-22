Представитель Вексельберга опроверг заморозку его счета на Кипре

У бизнесмена Виктора Вексельберга нет личных банковских счетов на Кипре, заявил РИА Новости представитель компании "Ренова" Андрей Шторх.

Напомним, в начале апреля США ввели новые санкции в отношении России. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. В список, в частности, попали Олег Дерипаска и контролируемые им En+ Group, "Группа ГАЗ", "Базовый элемент" и "Русал", Виктор Вексельберг и его группа "Ренова".

Минфин США заявило, что после введения санкций банковские счета Олега Дерипаски и Виктора Вексельберга на Кипре были заморожены.

Однако, по словам, Шторха, аффилированные структуры каких-либо значительных денежных средств в кипрских банках не имели ни до введения американских санкций, ни позже.

В июне этого года сообщалось, что швейцарские банки заблокировали счета Виктора Вексельберга, опасаясь попасть под американские санкции. В июле Вексельберг продал свою швейцарскую компанию "Ренова менеджмент"российской компании, которая принадлежит его партнерам, с целью уйти от американских санкций.