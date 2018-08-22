Видеоролики по теме екатеринбуржской заявки на «ЭКСПО-2025» вышли в финал Каннского кинофестиваля

Менее чем через сто дней Международное бюро выставок назовет город, в котором пройдет «ЭКСПО-2025». И уже известно, что четыре видеоролика, посвященные России, Екатеринбургу, проектам и наследию выставки, вышли в финал фестиваля неигрового кино и документалистики в номинации «Лучший фильм», который пройдет в Каннах в конце сентября.

Отметим, Екатеринбург после удачно прошедших матчей чемпионата мира по футболу и международной промышленной выставки «Иннопром» подтвердил статус города, достойного проведения мероприятий мирового уровня. «УР» узнал мнение экспертов о шансах уральской столицы принять у себя «ЭКСПО».

Городу нужно совсем немного времени на подготовку.

По словам члена Совета Федерации Аркадия Чернецкого, Екатеринбург был хорошо подготовлен к борьбе за «ЭКСПО-2025». "Мы уверены в победе, ведь уральская столица с самого начала была городом, которому требовалось меньше времени на подготовку— над предыдущей заявкой уже была проведена колоссальная работа,— говорит Аркадий Чернецкий.— Эта выставка может очень много дать региону— на позитивные изменения, которые может принести «ЭКСПО», при других обстоятельствах могло бы уйти несколько десятилетий".

В Екатеринбурге есть все условия для проведения «ЭКСПО». Уверенность в победе заявки Екатеринбурга на проведение «ЭКСПО» выразил и заместитель губернатора Свердловской области Александр Высокинский. По его словам, иначе и быть не может, ведь у города есть масса козырей. "Уральская столица заручилась поддержкой первых лиц страны, это крупный промышленный центр, тут проходит граница между Европой и Азией и нет природных катаклизмов, — перечислил Александр Высокинский. — Это как раз те условия, которые позволят заявке города выиграть "ЭКСПО-2025".

По словам Высокинского, благодаря проведению международной выставки, на базе созданной инфраструктуры ЭКСПО-парка будет создан центр трансформации личности человека как будущего специалиста. Победа заявки Екатеринбурга на проведение выставки — это не только престиж и инвестиции, но еще и возможность дать новому поколению специалистов достойное образование. Мы должны предоставить молодежи возможность учиться и становиться настоящими профессионалами. Это одна из основных задач «ЭКСПО» для развития страны. Ведь эту выставку будем проводить не мы, а те, кто только недавно справил совершеннолетие или как раз находится на его пороге.

Глава представительства Заявочного комитета «ЭКСПО-2025» в Екатеринбурге Константин Пудов считает, что Екатеринбург может и должен победить в этой борьбе. "Наша страна более полутора веков участвует в международных выставках, наши павильоны и экспонаты много раз признавались мировыми специалистами лучшими, было получено очень много наград. Но Россия, будучи одним из столпов мирового выставочного движения, еще ни разу не проводила у себя подобных мероприятий. Поэтому сейчас мы уверены в том, что заслужили право провести у себя «ЭКСПО-2025», — считает Константин Пудов.

Кроме того, по его словам, уверенность в победе дает и поддержка первых лиц государства, в первую очередь президента Владимира Путина, который активно продвигает заявку. "Президент поставил задачу обязательно выиграть, такая же цель была поставлена перед проведением Олимпийских игр и перед чемпионатом мира по футболу. И стране все это удалось, поэтому мы верим, что получится и в этот раз. Мы вдохновлены, прилагаем все усилия, чтобы победить и чувствуем, что можем провести «ЭКСПО» лучше всех в мире", — говорит Пудов.

Он также отметил настроение уральцев: после проведения матчей чемпионата мира по футболу многие стали проявлять гораздо больший интерес к крупным международным событиям, которые несут за собой позитивные перемены и новые возможности. " Чемпионат мира оставил просто шикарное наследие — город преобразился, и сами горожане стали более открытыми, подружились с иностранцами, познакомились с их культурой. Они поняли, что это здорово, интересно. Царящее в Екатеринбурге настроение тоже вдохновляет на работу и вселяет уверенность в победе", — резюмирует эксперт.

Напомним, на проведение Всемирной выставки претендуют три города. Помимо уральской столицы, это японская Осака и столица Азербайджана Баку. Заявки всех городов признаны Международным бюро выставок «жизнеспособными». Но окончательное решение о том, где пройдет «ЭКСПО-2025», будет принято в ноябре 2018 года.