Опыт Прикамья по достройке проблемных домов учтут при разработке федерального механизма работы с дольщиками

Общественная палата РФ планирует ознакомиться с опытом работы с дольщиками в нескольких регионах, чтобы транслировать его на федеральный уровень. Опыт Пермского края будет учтен. Об этом заявил председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

Промежуточные итоги работы с обманутыми дольщиками и достройки проблемных объектов обсуждались на заседании комиссии по развитию экономики и инфраструктуры краевой общественной палаты и общественного совета минстроя Прикамья, которое прошло накануне.

Андрей Максимов высоко оценил опыт Пермского края в решении проблем обманутых дольщиков.

"В Пермском крае выработана компромиссная модель решения вопроса, где государство берет на себя ответственность по субсидированию достройки объектов, но только для социально уязвимых групп граждан. Опыт Пермского края можно считать одним из наиболее успешных", - заявил он.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ отметил, что регион сумел достигнуть договоренности между заинтересованными сторонами: дольщиками, застройщиками и властями. Правительство и общественная палата проделали большую работу, чтобы существующие законодательные нормативы учитывали интересы людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Важно отметить, что, если ранее в Прикамье правовые акты, касающиеся лиц, пострадавших от действий застройщиков, носили разовый, ситуационный характер, то сейчас эта работа стала системной.

Напомним, с 1 января в Пермском крае в силу вступил региональный закон о господдержке обманутых дольщиков. Он предполагает субсидирование целевого взноса в ЖСК, требуемого для достройки многоквартирного дома. Перечень категорий граждан, которые получают субсидии, был расширен с учетом предложений самих дольщиков. Эти предложения обсуждались на заседаниях рабочей группы при Общественной палате Прикамья.

Также правительством края был принят регламент завершения строительства проблемных объектов. В регионе ведется активная работа по информационно-правовой поддержке дольщиков. Так, в октябре прошлого года на базе Минстроя Пермского края заработал консультационный центр для обманутых участников долевого и паевого строительства.

По словам первого заместителя председателя правительства - министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, целью региональных властей является достройка максимального количества домов.

"Принятый региональный закон и постановление правительства помогают решать вопросы обманутых дольщиков. Этот механизм показал себя как работоспособный и эффективный, в том числе в сложных юридических ситуациях", — подчеркнул Михаил Сюткин.

Председатель краевой общественной палаты Дмитрий Красильников отметил, что сами дольщики видят эффективность законодательной модели и напомнил, что накал страстей вокруг ситуации с недостроенным жильем снижается.

Отметим, на сегодня в перечне "проблемных" объектов на территории региона числятся 11 домов и насчитывается порядка 1600 обманутых дольщиков. За 2018 год региональный Минстрой планирует обеспечить сдачу минимум шести объектов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию: дом, расположенный по адресу Сиреневый бульвар, 5 в Чайковском, и три дома в Перми — на ул. Мира, 5а, ул. Окулова, 62 и ул. Островского, 10.