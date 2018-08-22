Опыт Прикамья по достройке проблемных домов учтут при разработке федерального механизма работы с дольщиками

в этот день
22.08.18
11:26
В Екб.13:26
В Минэнерго предложили еще повысить тарифы ЖКХ
Кандидатов в тюменские губернаторы привлекли к "ответу о Набиуллиной"
Прокуратура заинтересовалась поднятым со дна памятником Сталину
Главное
В России разработан ответ на новые санкции США

Тема дня
"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесен в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
22.08.2018
общество  |  комментариев: 5
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Россия должна стать интеллектуальным офшором в ответ на санкции? После того как стало известно, что США вводят новые антироссийские санкции, эксперты вновь заговорили о том, какие меры будут действительно зеркальными и смогут нанести чувствительный урон западным конкурентам. Один из вариантов контрсанкций – отмена авторских прав или неофициальное игнорирование патентов.
22.08.2018
политика ;
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция
"ЕР" не стала предлагать смягчение параметров повышения пенсионного возраста
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
Рейтинг Путина "отскочил". Эксперт объяснил причину
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 383



Новости
22.08.2018 09:30 Мск (11:30 Екб)
политика
Опыт Прикамья по достройке проблемных домов учтут при разработке федерального механизма работы с дольщиками
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

Ключи от квартиры (2017) | Фото: dobroe-an.ru

Общественная палата РФ планирует ознакомиться с опытом работы с дольщиками в нескольких регионах, чтобы транслировать его на федеральный уровень. Опыт Пермского края будет учтен. Об этом заявил председатель комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты РФ Андрей Максимов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Пермского края.

Промежуточные итоги работы с обманутыми дольщиками и достройки проблемных объектов обсуждались на заседании комиссии по развитию экономики и инфраструктуры краевой общественной палаты и общественного совета минстроя Прикамья, которое прошло накануне.

Андрей Максимов высоко оценил опыт Пермского края в решении проблем обманутых дольщиков.

"В Пермском крае выработана компромиссная модель решения вопроса, где государство берет на себя ответственность по субсидированию достройки объектов, но только для социально уязвимых групп граждан. Опыт Пермского края можно считать одним из наиболее успешных", - заявил он.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ отметил, что регион сумел достигнуть договоренности между заинтересованными сторонами: дольщиками, застройщиками и властями. Правительство и общественная палата проделали большую работу, чтобы существующие законодательные нормативы учитывали интересы людей, попавших в сложную жизненную ситуацию. Важно отметить, что, если ранее в Прикамье правовые акты, касающиеся лиц, пострадавших от действий застройщиков, носили разовый, ситуационный характер, то сейчас эта работа стала системной.

Напомним, с 1 января в Пермском крае в силу вступил региональный закон о господдержке обманутых дольщиков. Он предполагает субсидирование целевого взноса в ЖСК, требуемого для достройки многоквартирного дома. Перечень категорий граждан, которые получают субсидии, был расширен с учетом предложений самих дольщиков. Эти предложения обсуждались на заседаниях рабочей группы при Общественной палате Прикамья.

Также правительством края был принят регламент завершения строительства проблемных объектов. В регионе ведется активная работа по информационно-правовой поддержке дольщиков. Так, в октябре прошлого года на базе Минстроя Пермского края заработал консультационный центр для обманутых участников долевого и паевого строительства.

По словам первого заместителя председателя правительства - министра строительства и архитектуры Пермского края Михаила Сюткина, целью региональных властей является достройка максимального количества домов.

"Принятый региональный закон и постановление правительства помогают решать вопросы обманутых дольщиков. Этот механизм показал себя как работоспособный и эффективный, в том числе в сложных юридических ситуациях", — подчеркнул Михаил Сюткин.

Председатель краевой общественной палаты Дмитрий Красильников отметил, что сами дольщики видят эффективность законодательной модели и напомнил, что накал страстей вокруг ситуации с недостроенным жильем снижается.

Отметим, на сегодня в перечне "проблемных" объектов на территории региона числятся 11 домов и насчитывается порядка 1600 обманутых дольщиков. За 2018 год региональный Минстрой планирует обеспечить сдачу минимум шести объектов. Четыре из них уже введены в эксплуатацию: дом, расположенный по адресу Сиреневый бульвар, 5 в Чайковском, и три дома в Перми — на ул. Мира, 5а, ул. Окулова, 62 и ул. Островского, 10.

Другие новости по темам: дольщики, проблемные объекты, достройка, дома, Андрей Максимов
22.08.2018 09:30 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
11:30 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter


Предыдущие новости на эту тему: Ранее 13.08.2018 09:49 Мск
Осенью суд рассмотрит требования кредиторов к пермскому застройщику-банкроту "КД-Девелопмент"

Ранее 06.07.2018 08:51 Мск
В Перми резко сократилось число жалоб от обманутых дольщиков

Ранее 04.07.2018 05:21 Мск
В Перми начинается заселение очередного долгостроя

Ранее 02.07.2018 12:46 Мск
В Пермском агентстве по ипотечному жилищному кредитованию новый руководитель

Ранее 26.06.2018 08:23 Мск
Десятилетний долгострой в Перми готов к вводу в эксплуатацию

Ранее 19.06.2018 14:05 Мск
В Перми летом 2019 года завершится возведение долгостроя на Челюскинцев

Ранее 25.05.2018 12:45 Мск
Арбитражный суд Пермского края запретил застройщику брать деньги с дольщиков

Ранее 24.05.2018 11:49 Мск
Максим Решетников о дольщиках: В зоне риска еще более 20 объектов

Ранее 29.03.2018 15:24 Мск
Прокуратура добилась ввода в эксплуатацию пермского долгостроя – дома №5а по Мира

Ранее 29.03.2018 14:33 Мск
В отношении пермского застройщика "КД-Девелопмент" введена процедура наблюдения

Ранее 26.03.2018 13:37 Мск
Губернатор Пермского края предложил обязать застройщиков возводить социальную инфраструктуру

Ранее 23.03.2018 14:54 Мск
В Прикамье готовый долгострой не могут сдать в эксплуатацию из-за отсутствия линолеума и кухонных плит

Ранее 22.03.2018 12:59 Мск
Максим Решетников в Нижнем Новгороде поделится опытом Прикамья по ликвидации долгостроев

Ранее 22.03.2018 10:46 Мск
Прикамский омбудсмен заявил о снижении социальной напряженности в вопросах обманутых дольщиков

Ранее 12.03.2018 10:50 Мск
Минстрой РФ похвалил Пермский край за решение проблем обманутых дольщиков

Ранее 07.03.2018 14:01 Мск
Дольщики Первого пермского микрорайона сформировали правление ЖСК








Добавить комментарий:

Опыт Прикамья по достройке проблемных домов учтут при разработке федерального механизма работы с дольщиками
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+