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Глава Катав-Ивановска получил прокурорское представление после травмирования детей на батуте
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аттракцион, батут &quot;Полоса препятствий&quot; (2016) | Фото: vozduh-group.ru

Глава администрации Катав-Ивановска получил прокурорское представление после травмирования детей в результате опрокидывания батута, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 августа порывом ветра снесло батут, на котором находились четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет - они с травмами были доставлены в больницу. В настоящее время они проходят амбулаторное лечение.

На батуте оторвались крепления игрового оборудования, что и привело к его опрокидыванию.

Прокуратурой была проведена проверка, по результатам которой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, по факту выдачи разрешения на проведение культурно-зрелищных мероприятий в отсутствие необходимых документов на детское оборудование, главе администрации Катав-Ивановска внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Напомним, по факту падения батута возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".

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22.08.2018 08:48 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:48 Екб

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Ранее 03.08.2018 14:16 Мск
На Южном Урале батут с детьми снесло ветром: несовершеннолетние в больнице








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Глава Катав-Ивановска получил прокурорское представление после травмирования детей на батуте
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