Глава Катав-Ивановска получил прокурорское представление после травмирования детей на батуте

Глава администрации Катав-Ивановска получил прокурорское представление после травмирования детей в результате опрокидывания батута, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 3 августа порывом ветра снесло батут, на котором находились четверо детей в возрасте от 3 до 12 лет - они с травмами были доставлены в больницу. В настоящее время они проходят амбулаторное лечение.

На батуте оторвались крепления игрового оборудования, что и привело к его опрокидыванию.

Прокуратурой была проведена проверка, по результатам которой в отношении индивидуального предпринимателя возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, по факту выдачи разрешения на проведение культурно-зрелищных мероприятий в отсутствие необходимых документов на детское оборудование, главе администрации Катав-Ивановска внесено представление об устранении нарушений действующего законодательства и привлечении виновных должностных лиц к ответственности.

Напомним, по факту падения батута возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ - "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей".