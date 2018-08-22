Неизвестные в масках испортили куб для сбора подписей против пенсионной "реформы" в Екатеринбурге

В Екатеринбурге неизвестные люди в масках испортили куб для сбора подписей против повышения пенсионного возраста от партии КПРФ. Об этом Накануне.RU рассказал кандидат в гордуму города Никита Кутейников.

"Буквально 20 минут назад двое неизвестных в масках испортили куб сбора подписей у Парк Хауса. От бессилия конкуренты уже не знают, что предпринять. Вызвали полицию, описали предполагаемых хулиганов", - пишет коммунист.

После было написано заявление в полицию.

Ранее Государственная дума, ведомая "Единой Россией", проголосовала за законопроект о повышении пенсионного возраста, предложенный председателем "партии власти", главой Правительства РФ Дмитрием Медведевым. Заручившись в том числе положительным отзывом свердловского заксобрания.