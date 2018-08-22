В Екатеринбурге пройдет очередной митинг против пенсионной "реформы"

23 августа в Екатеринбурге пройдет митинг против повышения пенсионного возраста. На этот протестная акция состоится в микрорайоне Химмаш в Комсомольском сквере, передает корреспондент Накануне.RU

Информация об очередном митинге появилась в соцсетях, организаторы – Координационный совет союза трудящихся. В группе мероприятия сообщают, что митинг официально согласован, а планируемое количество участников – 400 человек. Также говорится, что каждый желающий сможет выступить у микрофона. Акция начнется в 17.00

Кроме того, организаторы начинают собирать подписи за отставку депутатов, проголосовавших за повышение пенсионного возраста.

Напомним, что Координационный совет трудящихся уже организовывал митинг в Екатеринбурге на Площади обороны 27 июля. Тогда в мероприятии приняли участие около 100 человек. Недавно в уральской столице прошел еще один митинг – люди протестовали в день празднования 295-летия города – 18 августа.