ФК "Урал" призвал своих болельщиков "поддержать команду из всех сил" на матче с "Ахматом"

Футбольный клуб "Урал" призвал своих болельщиков "поддержать команду из всех сил" на "Екатеринбург-Арене" в предстоящем матче с грозненским "Ахматом".

Игра состоится в эту субботу, 25 августа. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе клуба, после неудачного старта сезона "Урал" обосновался на предпоследнем месте в турнирной таблице и подопечным Дмитрия Парфенова "нужна победа любой ценой".

"В этот момент команде, как никогда, важна поддержка трибун! Помочь "Уралу" в силах каждого из вас! Призываем прийти в этот летний день на "Екатеринбург-Арену" и сделать общее дело: объединиться вокруг нашего клуба и поддержать команду изо всех сил!", - говорится в сообщении на официальном сайте "Урала".

Отмечается, что для болельщиков планируется обширная развлекательная программа. Аттракционы и точки питания откроются за два часа до начала матча. Подробности в клубе обещают сообщить позже.

Напомним, посещаемость на "Екатеринбург-Арене", как и на остальных стадионах, где проходил ЧМ-2018, пока оставляет желать лучшего.