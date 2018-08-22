200-метровый недостроенный небоскреб в Каракасе накренился после землетрясения

В Каракасе недостроенное двухсотметровое здание, известное как Башня Давида, накренилось на 25 градусов после землетрясения. Об этом сообщил в Twitter министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Нестор Ревероль.

Крен зафиксирован в районе последних пяти этажей небоскреба, который был расселен несколько лет назад. Существует вероятность обрушения в любую минуту.

Магнитуда землетрясения, которое зафиксировано на севере страны, составила 6,3. По данным властей, погибших в результате удара стихии нет.

2. El antiguo Centro Financiero Confinanzas (Torre de David), que se encuentra desocupada desde hace tres años, presentó una inclinación de 25 grados en los últimos cinco pisos. Se realizan las evaluaciones se daños y se toman las previsiones en los alrededores #21Ago pic.twitter.com/IM0pDbtAQ3 — Néstor Luis Reverol (@NestorReverol) 22 августа 2018 г.

Напомним, недавно мощное землетрясение произошло в Индонезии. Магнитуда землетрясения на острове Ломбок составила 6,6. Сильные толчки также ощущались на Бали. Число жертв достигло 91 человека, сотни получили ранения. Российские туристы в результате стихии не пострадали.

Сообщалось, что с индонезийских островов Гили эвакуировано около 900 человек.