Апелляция на приговор за нападение на Dj Smash поступила в Пермский краевой суд

Апелляция на приговор обидчикам Dj Smash (Андрея Ширмана), экс-депутату заксобрания Прикамья Александру Телепневу и Сергею Ванкевичу, поступила в Пермский краевой суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Пока ни судья, ни дата рассмотрения не назначены.

Напомним, Телепнев и Ванкевич получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили Ширмана в ночном клубе "Дом культуры". Позже политик решил обжаловать вердикт. В своем Instagram музыкант заявил, что "благодаря апелляции есть возможность добиться для осужденных более строгого наказания: удастся "посадить" или на более долгий срок или сделать имеющееся наказание строже: для них есть сюрприз".