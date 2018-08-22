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Апелляция на приговор за нападение на Dj Smash поступила в Пермский краевой суд
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Александр Телепнев (2018) | Фото: facebook.com, Александр Телепнев

Апелляция на приговор обидчикам Dj Smash (Андрея Ширмана), экс-депутату заксобрания Прикамья Александру Телепневу и Сергею Ванкевичу, поступила в Пермский краевой суд, передает корреспондент Накануне.RU.

Пока ни судья, ни дата рассмотрения не назначены.

Напомним, Телепнев и Ванкевич получили по два года колонии-поселения за то, что в феврале этого года избили Ширмана в ночном клубе "Дом культуры". Позже политик решил обжаловать вердикт. В своем Instagram музыкант заявил, что "благодаря апелляции есть возможность добиться для осужденных более строгого наказания: удастся "посадить" или на более долгий срок или сделать имеющееся наказание строже: для них есть сюрприз".

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22.08.2018 08:17 Мск | Пермь | Михаил Лукашкин
10:17 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.08.2018 08:09 Мск
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Апелляция на приговор за нападение на Dj Smash поступила в Пермский краевой суд
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