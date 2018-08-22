В Челябинске объявлен аукцион на строительство общежития ЮУрГУ к саммитам ШОС и БРИКС

Южно-Уральский государственный университет объявил аукцион на выполнение работ по строительству общежития, которое во время проведения саммитов ШОС и БРИКС будет использоваться как гостиница, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора.

18-этажное здание будет рассчитано на 1,5 тыс. мест. Оно будет отвечать современным требованиям.

"Выделение субсидии из федерального бюджета соответствующим образом оформлено, деньги на 2018 год доведены. В рамках конкурсных процедур будет определен подрядчик. Срок сдачи объекта в строй – май 2020 года", - рассказал министр экономического развития региона Сергей Смольников.

Аукцион на выполнение работ по строительству объекта "Общежитие со встроенно-пристроенными помещениями социально-бытового назначения" был объявлен 21 августа. Начальная цена – 741,5 млн рублей. Заявки от претендентов будут принимать до 5 сентября, сам аукцион пройдет 10 сентября.

На еженедельном совещании по подготовке Челябинска к проведению саммитов ШОС и БРИКС губернатору Борису Дубровскому также доложили о деятельности рабочей группы по организации волонтеров.

Как рассказал заместитель губернатора Вадим Евдокимов, работа с волонтерами пройдет в три этапа: набор, отбор и подготовка. На первом этапе будет набрано 15 тысяч студентов, затем из них будут отобраны 2 тысячи человек. Обучать их будут представители Росконгресса. Готовить волонтеров планируется осенью 2019 года.

Борис Дубровский подчеркнул, что в число волонтеров должны войти южноуральские студенты.

"Молодые люди не только из Челябинска, но и области, которые учатся в наших местных вузах. У нас много сегодня ребят, которые хорошо владеют иностранными языками. Немало среди них студентов, уже имеющих соответствующий опыт – наши волонтеры работали на многих международных спортивных мероприятиях", - добавил он.