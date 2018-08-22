На ЕКАДе под мостом застряла фура

В Екатеринбурге минувшим вечером произошло необычное ДТП. На ЕКАДе фура застряла под мостом из-за того, что водитель проигнорировал ограничительный знак. Движение было перекрыто для всех других автомобилей, пишут читатели в социальных сетях, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Авария произошла на отрезке дороги, который идёт из Компрессорного в Малый Исток.

По словам уральцев, там каждую неделю кто-то застревает.

"Там знак ведь есть, но эти всё равно лезут, люди домой позже приезжают из-за таких", - пишут люди в комментариях.