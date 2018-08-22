Присяжные признали Манафорта виновным по восьми пунктам обвинения

Бывший руководитель предвыборного штаба Дональда Трампа на президентских выборах Пол Манафорт признан виновным в укрывательстве от налогов и финансовом мошенничестве.

Жюри присяжных признало его виновным по 8 пунктам обвинения из 18, передает "Интерфакс".

Приговор по делу будет вынесен позднее. Манафорту грозит длительное тюремное заключение.

Напомним, расследование в отношении Манафорта ведет спецпрокурор Роберт Мюллер. В октябре 2017 года он выдвинул против бывшего главы предвыборного штаба Трампа и его давнего делового партнера Рика Гейтса обвинения по 12 пунктам.

Глава Белого дома впоследствии заявил, что обвинения в адрес Манафорта затрагивают события, произошедшие "годами ранее" его вхождения в предвыборный штаб будущего американского президента.