В Березовском суде начали рассматривать ходатайство об аресте подростков, до смерти избивших инвалида

В Березовском городском суде приступили к рассмотрению ходатайства об аресте школьников, которые задержаны по делу о жестоком избиении 20-летнего парня. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Свердловской области, материалы о заключении подростков под стражу переданы в суд сегодня рано утром.

На данный момент суд приступил к рассмотрению дела в отношении одного из участников жестокой расправы. Отметим, что четверых подростков обвиняют по части 4 статьи 111 УК РФ ("Причинение тяжких повреждений, повлекших смерть"). Один из них - ранее судимый – был взят под стражу еще в начале недели, а остальных задержали позже. Сейчас в отношении них следствие ходатайствует об избрании аналогичной меры пресечения. Под подпиской о невыезде также находится 13-летняя девушка, которая снимала убийство подростка на телефон. В ведомстве пояснили, что она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, но есть возможность на основании судебного решения временно ограничить ее свободу, поместив в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей.

Напомним, что трагедия произошла 10 августа: группа подростков от 14 до 16 лет до смерти избила 20-летнего инвалида. Произошедшее вызвало большой резонанс среди жителей города, 30 августа в Березовском состоится митинг.