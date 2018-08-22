Департамент строительства Югры возглавил Андрей Кривуляк

С сегодняшнего дня департамент строительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры возглавит Андрей Кривуляк, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Соответствующее распоряжение накануне подписала губернатор Наталья Комарова. Ранее Андрей Кривуляк занимал должность директора "Северные строительные технологии". В 2013-2016 г. работал первым заместителем директора департамента строительства Югры.

Напомним, вакантной должность директора департамента строительства стала после того, как свой пост покинул Руслан Цыганенко в связи с сменой работы. Временно исполняющим обязанности руководителя департамента был заместитель директора Рустам Сафин.