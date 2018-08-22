В Петербурге упавшие с крыши строительные леса травмировали трех человек

В Петербурге упавшие строительные леса травмировали трех человек. Следственный комитет начал проверку.

Как сообщили Накануне.RU в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу, вечером 21 августа в результате порыва ветра произошло падение временной деревянной конструкции крыши дома №1 по Большой Морской улице. В результате травмы различной степени тяжести получили двое мужчин и 15-летняя школьница. Все они госпитализированы в больницу, где им оказывается необходимая помощь.

Следователи уже осмотрели место происшествия. Сейчас выполняется комплекс мероприятий для выяснения всех обстоятельств инцидента.

Как сообщало Накануне.RU, недавно в Петербурге были задержаны вандалы, забравшиеся с мангалом на Медного всадника.