Светлана Яремчук рекомендована на вакантное место члена Общественной палаты Челябинской области

Комиссия ЗСО одобрила для избрания членом Общественной палаты Челябинской области советника гендиректора АО "Областное телевидение" Светлану Яремчук, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного парламента.

На вакантное место в ОП претендовали председатель Союза журналистов Челябинской области Светлана Яремчук и директор регионального благотворительного фонда "Мост" Евгений Тимофеев. Комиссия единогласно одобрила кандидатуру Яремчук. Теперь ее кандидатуру должны утвердить депутаты на заседании ЗСО, которое пройдет 30 августа.

Яремчук с 2005 года возглавляла "ОТВ". В конце мая генеральным директором "Областного телевидения" назначен Олег Дубровин. Яремчук стала советником гендиректора.

Напомним, место в ОП области стало вакантным после смерти руководителя областного отделения Союза журналистов Ольги Давиденко. Новым председателем Союза журналистов была избрана Светлана Яремчук.