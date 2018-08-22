ФСИН не будет насильно кормить Сенцова

Сотрудники федеральной службы исполнения наказаний опровергли информацию о том, что им предписано насильно кормить отбывающего в Лабытнанги срок за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления ФСИН.

В управлении напомнили, что с самого начала голодовки Сенцов находится под постоянным контролем врачей. С 24 мая ему назначена поддерживающая терапия. Сенцова регулярно осматривают медики, в том числе сотрудники городской больницы Лабытнанги.

20 августа состоялся очередной консилиум, который не нашел ухудшений здоровья заключенного. Сенцов ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь. Если ему станет хуже, его переведут из тюремной в обычную больницу.

Напомним, Сенцова получил 20 лет колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году.