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политика ;
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Новости
22.08.2018 07:35 Мск (09:35 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
ФСИН не будет насильно кормить Сенцова
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Олег Сенцов (2018) | Фото: rvatimetat.ru

Сотрудники федеральной службы исполнения наказаний опровергли информацию о том, что им предписано насильно кормить отбывающего в Лабытнанги срок за терроризм украинского режиссера Олега Сенцова, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ямальского окружного управления ФСИН.

В управлении напомнили, что с самого начала голодовки Сенцов находится под постоянным контролем врачей. С 24 мая ему назначена поддерживающая терапия. Сенцова регулярно осматривают медики, в том числе сотрудники городской больницы Лабытнанги.

20 августа состоялся очередной консилиум, который не нашел ухудшений здоровья заключенного. Сенцов ежедневно получает назначенное лечение и регулярно принимает питательную смесь. Если ему станет хуже, его переведут из тюремной в обычную больницу.

Напомним, Сенцова получил 20 лет колонии за организацию терактов в Крыму на День Победы в 2014 году.

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22.08.2018 07:35 Мск | Лабытнанги | Михаил Лукашкин
09:35 Екб

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ФСИН не будет насильно кормить Сенцова
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