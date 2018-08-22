Экс-адвокат Трампа признал себя виновным в мошенничестве

Бывший адвокат президента США Дональда Трампа Майкл Коэн признал себя виновным в мошенничестве.

Как сообщает газета "Коммерсант" со ссылкой на телеканал CNN и его источники, юрист сдался ФБР и пошёл на сделку со следствием.

Кроме того, Коэн намерен признать собственную вину в уклонении от уплаты налогов, нарушениях, связанных с финансированием предвыборной кампании ныне действующего главы Белого дома, а также махинациях в банковской сфере. Ему грозит от трёх до четырёх лет тюремного заключения и штраф.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, юрист замешан в скандале с порноактрисой Сторми Дэниэлс, которой якобы заплатил $130 тыс. за сокрытие информации о связи с Трампом в 2006 году. В конце марта она подала на Коэна в суд, а в начале апреля оперативники провели обыски у адвоката.