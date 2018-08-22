В России разработан ответ на новые санкции США

Российские власти разработали ответные меры для нивелирования эффекта новых санкций США.

Напомним, американские власти намерены 22 августа ввести очередные санкции против Москвы из-за "дела Скрипалей". Ограничительные меры будут касаться запрета на экспорт в РФ товаров, которые могут быть связаны с национальной безопасностью. Второй раунд санкций предусматривает понижение уровня дипломатических отношений, запрет авиакомпании "Аэрофлот" летать в США, а также сокращение до минимума двухсторонней торговли.

Как сообщает газета "Известия", недоступные компоненты по электронике будут разрабатывать в России и импортировать с открытых для Москвы рынков Юго-Восточной Азии.

"Мы уже выработали комплекс ответных мер, которые должны нивелировать эффект от действий США", — сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

При этом, по словам министра, меры Вашингтона затронут некоторые высокотехнологические отрасли, "но не критично". Ограничения коснутся в том числе оборонно-промышленного комплекса.

"Нам и раньше самую современную электронику никто не продавал, — отметил глава торгово-промышленного ведомства. — Полный запрет, конечно, может ударить по некоторым предприятиям, но мы постараемся оказать им максимальную поддержку".

Ранее, как сообщало Накануне.RU, американский президент Дональд Трамп выразил готовность отменить антироссийские санкции при условии сотрудничества Москвы с Вашингтоном по вопросам Сирии и Украины.