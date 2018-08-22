В КНР предложили построить высокоскоростную магистраль до Владивостока

Власти Китая предложили России построить высокоскоростную магистраль, которая свяжет Владивосток и Суйфэньхэ.

Стоимость проекта оценивается в $7 млрд, протяженность магистрали составит 180 км, сообщил полпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Он отметил, что оценка китайского проекта подтвердила его рентабельность. Китайская сторона уже разработала практически полностью технико-экономическое обоснование.

По словам Трутнева, Китай намерен начать строительство, когда российская сторона решит несколько вопросов, основной из которых - какой должна быть ширина колеи. Среди вариантов - совмещенная колея, а также использование поездов с раздвижными колесными парами. Как считают в Минтрансе и РЖД, по территории РФ должна идти российская ширина колеи - 1520 мм.

Также необходимо решить вопросы с выбором трассы, выделением участков земли, с преференциальным режимом, сообщает ТАСС.

ВСМ Владивосток - Суйфэньхэ станет частью высокоскоростной магистрали Владивосток - Муданьцзян.