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политика ;
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Новости
22.08.2018 05:54 Мск (07:54 Екб)
политика | В России | За рубежом
МИД РФ ответил на заявление Microsoft о "вмешательстве" в выборы США
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МИД РФ, министерство иностранных дел, Москва (2018) | Фото: nakanune.ru

Министерство иностранных дел (МИД) РФ выразило сожаление участием корпорации Microsoft в "охоте на ведьм" в США.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, компания ранее заявила, что зафиксировала новые попытки российских хакеров повлиять на выборы в американский Конгресс.

Как считают в МИД РФ, данное заявление не имеет "хотя бы каких-то доказательств" и рассчитано на максимальный политический и публичный "вау-эффект".

"Как уже заявил пресс-секретарь президента России, мы не знаем, о чём говорит компания "Майкрософт", о каких попытках вмешательства идёт речь, что за "русские хакеры", тем более "ассоциированные с Кремлём", — говорится в сообщении.

Во внешнеполитическом ведомстве также напомнили о ранее сделанном предложении организовать встречу двусторонней рабочей группы по кибербезопасности с обсуждением подобных вопросов при участии специалистов от РФ и США.

"Видимо, американские коллеги не хотят предъявлять какие-либо доказательства "российского электронного вмешательства", которые якобы имеются у них в наличии, чтобы не опозориться, — отмечается в сообщении МИД. — Их просто нет и быть не может".

При этом российское внешнеполитическое ведомство выразило готовность "к нормализации диалога профессионалов".

"Жаль, что крупной международной компании, к тому же давно, активно и успешно работающей на российском рынке, приходится участвовать в захватившей Вашингтон "охоте на ведьм", — заключили в российском внешнеполитическом ведомстве, подчеркнув намерение "сделать необходимые выводы".

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22.08.2018 05:54 Мск | Москва | Георгий Малания
07:54 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.08.2018 11:44 Мск
Microsoft обвинила российских хакеров во вмешательстве в выборы в Конгресс








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МИД РФ ответил на заявление Microsoft о "вмешательстве" в выборы США
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