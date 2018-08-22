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"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесён в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
21.08.2018
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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"Ситуация с "Пенсионерами" – отражение противостояния между губернатором и руководителем его администрации" Ситуация с прекращением полномочий руководителя свердловского отделения "Пенсионеров" Евгения Зяблицева напоминает театр абсурда. Политологи говорят о двойственности позиции руководителей партии, а некоторые видят в происходящем и отражение внутриполитических процессов в губернаторской команде.
21.08.2018
политика ;
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Новости
22.08.2018 05:30 Мск (07:30 Екб)
экономика | За рубежом
Тысячи компаний Венесуэлы приостановили работу из-за деноминации
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доллар, инфляция, Вашингтон, удивление (2017) | Фото: ejecentral.com.mx

Центробанк Венесуэлы за сутки поднял курс доллара в 24 раза.
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По информации ТАСС, на данный момент 1 суверенный боливар равен 100 тыс. дореформенных боливаров. Таким образом, по данным на 21 августа, 1 доллар США стоит порядка 60 боливаров. В свою очередь, 1 евро — 68,65 боливаров.

Кроме того, национальная валюта латиноамериканской страны теперь привязана к венесуэльской криптовалюте петро, стоимость которой составляет порядка $60, что равняется цене венесуэльской нефти.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал BBC News, свою работу приостановили тысячи компаний латиноамериканской страны, "чтобы адаптироваться к суверенному боливару".

Каракас, Венесуэла, небоскрёбы(2017)|Фото: http://www.skyscrapercity.com/

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22.08.2018 05:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
07:30 Екб

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Тысячи компаний Венесуэлы приостановили работу из-за деноминации
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