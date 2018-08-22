Тысячи компаний Венесуэлы приостановили работу из-за деноминации

Центробанк Венесуэлы за сутки поднял курс доллара в 24 раза.

По информации ТАСС, на данный момент 1 суверенный боливар равен 100 тыс. дореформенных боливаров. Таким образом, по данным на 21 августа, 1 доллар США стоит порядка 60 боливаров. В свою очередь, 1 евро — 68,65 боливаров.

Кроме того, национальная валюта латиноамериканской страны теперь привязана к венесуэльской криптовалюте петро, стоимость которой составляет порядка $60, что равняется цене венесуэльской нефти.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на телеканал BBC News, свою работу приостановили тысячи компаний латиноамериканской страны, "чтобы адаптироваться к суверенному боливару".