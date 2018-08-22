Ту-204 сел в Уфе с полыхающим двигателем

Самолет Ту-204, который выполнял рейс Уфа - Сочи, экстренно вернулся в аэропорт вылета из-за пожара в одном из двигателей.

У лайнера по время полета воспламенился левый двигатель. Командир экипажа принял решение об экстренном возвращении в Уфу.

Самолет совершил благополучную посадку с горящим двигателем. По предварительным данным, пассажиры и экипаж не пострадали, сообщает "Интерфакс".