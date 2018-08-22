Свердловский пенсионер отправится под суд за продажу спиртосодержащей жидкости

Житель деревни Тюш Ачитского городского округа отправится под суд за продажу опасной для жизни спиртосодержащей жидкости.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Свердловской области, фигурантом уголовного дела стал 60-летний, который в мае текущего года продавал у себя дома брагу. Контрольную закупку сделали оперативники. Как выяснилось в ходе исследования, жидкость является по своему составу опасной для жизни и здоровья, так как содержала в своем составе микропримеси: гексанол и 2-фенилэтанол.

Уголовное дело против пенсионера направлено в суд для рассмотрения.