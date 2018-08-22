В Минэнерго предложили повысить тарифы ЖКХ на 6 процентов

Минэнерго не согласилось с предложенным ранее Минэкономразвития вариантом повышения тарифов ЖКХ в 2019 году.

Заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко предложил проиндексировать их суммарно почти на 6%. По словам Кравченко, предложенная Минэкономразвития индексация на 2,4%, это ниже инфляции. "Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, четыре процента в соответствии с ранее принятыми решениями", — отметил замминистра, сообщает РИА "Новости".

Таким образом, в Минэнерго предлагает вариант, который превышает нынешний показатель инфляции.

Напомним, в Минэкономразвития предложили проиндексировать тарифы ЖКХ в следующем году в два этапа: первый - с 1 января в связи с повышением НДС, второй — с 1 июля. В январе предлагается индексация на 1,7%, а в июле — на 2,4%.