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Новости
22.08.2018 03:39 Мск (05:39 Екб)
экономика | В России
В Минэнерго предложили повысить тарифы ЖКХ на 6 процентов
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ЖКХ счетчик калькулятор квитанции (2012) | Фото:

Минэнерго не согласилось с предложенным ранее Минэкономразвития вариантом повышения тарифов ЖКХ в 2019 году.
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Заместитель министра энергетики Вячеслав Кравченко предложил проиндексировать их суммарно почти на 6%. По словам Кравченко, предложенная Минэкономразвития индексация на 2,4%, это ниже инфляции. "Мы предлагаем сделать индексацию с июля по инфляции, четыре процента в соответствии с ранее принятыми решениями", — отметил замминистра, сообщает РИА "Новости".

Таким образом, в Минэнерго предлагает вариант, который превышает нынешний показатель инфляции.

Напомним, в Минэкономразвития предложили проиндексировать тарифы ЖКХ в следующем году в два этапа: первый - с 1 января в связи с повышением НДС, второй — с 1 июля. В январе предлагается индексация на 1,7%, а в июле — на 2,4%.

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22.08.2018 03:39 Мск | Денис Линов
05:39 Екб

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В Минэнерго предложили повысить тарифы ЖКХ на 6 процентов
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