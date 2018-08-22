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"Решение по пенсионному возрасту продавливают на лжи и страшилках" Михаил Шмаков из ФНПР заявил, что важнейший вопрос внесён в Госдуму в обход трехсторонней комиссии. Он упрекнул депутатов в том, что у них "доход 10 миллионов в год, а у людей в 20 раз меньше, надо понимать, как они живут".
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общество  |  добавить комментарий
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"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
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"Ситуация с "Пенсионерами" – отражение противостояния между губернатором и руководителем его администрации" Ситуация с прекращением полномочий руководителя свердловского отделения "Пенсионеров" Евгения Зяблицева напоминает театр абсурда. Политологи говорят о двойственности позиции руководителей партии, а некоторые видят в происходящем и отражение внутриполитических процессов в губернаторской команде.
21.08.2018
политика ;
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Новости
22.08.2018 03:36 Мск (05:36 Екб)
общество | В России
Пользователям "ВКонтакте" предоставят доступ к собранным о них данным
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ВКонтакте (2016) | Фото:metronews.ru

Руководство социальной сети "ВКонтакте" намерено в ближайшее время дать всем своим пользователям возможность запрашивать информацию о персональных данных, которые собирает сеть.
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Сегодня запросить данные, которые собрала соцсеть, а также потребовать их удалить, имеют право только граждане и резиденты Евросоюза - там несколько месяцев назад вступил в силу закон о защите персональных данных. Он носит экстерриториальный характер, поэтому ему должны подчиняться зарубежные компании, занимающиеся сбором данных в ЕС. В случае отказа компания может заплатить штраф.

Таким образом, в ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Европы. Это, в частности, информация профиля, а также загруженные фотографии, видео- и аудиозаписи, модель девайса, с которого пользователь заходил в сеть, IP-адрес, дата входа и прочее, сообщает газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, социальная сеть "Вконтакте" обеспечит полную приватность личных страниц пользователей. Уже вводятся дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей. Планы компании связаны с данными статистики, показывающей рост числа уголовных дел за публикации в интернете.

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22.08.2018 03:36 Мск | Денис Линов
05:36 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 16.08.2018 12:26 Мск
Пенсионерку из Тольятти обвинили в организации экстремистского сообщества

Ранее 16.08.2018 03:42 Мск
В Минкомсвязи выступили против уголовной ответственности за репосты

Ранее 13.08.2018 18:00 Мск
Пользователи "Вконтакте" получат больше возможностей для приватности








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Пользователям "ВКонтакте" предоставят доступ к собранным о них данным
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