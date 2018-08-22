Пользователям "ВКонтакте" предоставят доступ к собранным о них данным

Руководство социальной сети "ВКонтакте" намерено в ближайшее время дать всем своим пользователям возможность запрашивать информацию о персональных данных, которые собирает сеть.

Сегодня запросить данные, которые собрала соцсеть, а также потребовать их удалить, имеют право только граждане и резиденты Евросоюза - там несколько месяцев назад вступил в силу закон о защите персональных данных. Он носит экстерриториальный характер, поэтому ему должны подчиняться зарубежные компании, занимающиеся сбором данных в ЕС. В случае отказа компания может заплатить штраф.

Таким образом, в ближайшее время запросить свои данные смогут любые пользователи, а не только находящиеся на территории Европы. Это, в частности, информация профиля, а также загруженные фотографии, видео- и аудиозаписи, модель девайса, с которого пользователь заходил в сеть, IP-адрес, дата входа и прочее, сообщает газета "Коммерсант".

Как ранее сообщало Накануне.RU, социальная сеть "Вконтакте" обеспечит полную приватность личных страниц пользователей. Уже вводятся дополнительные меры, ограничивающие доступ к материалам пользователей. Планы компании связаны с данными статистики, показывающей рост числа уголовных дел за публикации в интернете.