Кудрин: Пенсии должны составлять до 70 процентов от заработка гражданина

В результате изменений в пенсионном законодательстве, пенсии должны составлять до 70% от заработка гражданина.

Как сообщил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин, такую цель необходимо преследовать руководству страны. "Во всех странах добровольная накопительная пенсия составляет от 60-70% от заработка при выходе на пенсию", - заявил бывший министр финансов РФ. "Если мы сегодня не решаем вопрос о повышении пенсионного возраста, мы перечеркиваем эти цели", — отметил Кудрин.

Он подчеркнул, что не поддерживал заморозку накопительной части пенсии. Кудрин считает, что данное решение не позволило увеличиться коэффициенту замещения на величину до 15% от зарплаты при выработке полного стажа, сообщает РИА "Новости".

Напомним, 16 июня законопроект о повышении пенсионного возраста был внесен в нижнюю палату Госдумы РФ. Предлагается ввести переходный период с 2019 г., чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 г. и 63 лет для женщин в 2034 г. Однако позже стало известно, что Правительство может пойти на "смягчение" пенсионной "реформы": есть вариант, при котором срок выхода женщин на пенсию может быть снижен с 63 до 60 лет. При этом окончательного решения по данному вопросу еще нет, и многое будет зависеть от обсуждения документа на экспертном уровне.