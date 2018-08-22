Замена "Мистралям": в России построят гибридный корабль

"Объединенная судостроительная корпорацияпостроит для ВМФ России экспедиционный корабль.

Это будет гибридное судно, совмещающее в себе функции десантного корабля и вертолетоносца. Как сообщил президент ОСК Алексей Рахманов, судно будет строиться в рамках действующей госпрограммы вооружений. На корабле также будет размещаться мобильный госпиталь. "Это должен быть универсальный корабль", — отметил глава российской корпорации, сообщает РИА "Новости".

Напомним, в 2011 году Россия договорилась с Францией о строительстве двух кораблей-вертолетоносцев "Мистраль". Контракт в 1,2 млрд евро из-за событий на Украине и введения санкций против России был разорван в 2015 году.

В 2015 году Франция перечислила России сумму неустойки за непоставку вертолетоносцев "Мистраль".

Ранее сообщалось, что размещение на авианесущем крейсере "Адмирал Кузнецов" ударных вертолетов Ка-52К "Катран" значительно расширит возможности корабля по боевому применению в прибрежной зоне, оказанию поддержки морского десанта, решению задач в интересах сухопутных группировок сил на дальностях до 200 км.