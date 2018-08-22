В Минске перед открытием магазина толпу людей забросали мороженым

В Минске людей, которые собрались на открытии магазина "Трио", забросали мороженым.

Инцидент произошел 20 августа. По техническим причинам открытие магазина задержали более, чем на час. По словам представителей торговой точки, люди были "какими-то озлобленными". По этой причине в магазине отказались от идеи вынести мороженое на стол для дегустации. По словам маркетологов, работники магазина сами не ожидали, что выйдет такая ситуация и люди придут на открытие с негативом.

На видео, которое появилось в интернет видно, как с входа скопившейся толпе бросают мороженое.

Как отметили работники "Трио", в следующий раз руководство магазина не будет указывать время открытия очередной точки, чтобы избежать аналогичной ситуации, сообщает Lenta.ru.