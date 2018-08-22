Американские СМИ: Российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море

Российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море.

Как сообщает CNBC со ссылкой на данные американской разведки, это произошло во время испытаний в ноябре 2017 года. В докладе отмечается, что российские военные планируют задействовать в операции по возвращению ракеты три судна. По данным телеканала, с ноября 2017 года по февраль 2018 года Москва провела четыре испытания ракет. Время самого длительного полета - больше двух минут, сообщает Lenta.ru.

Напомним, в марте в ходе послания Федеральному собранию президент Владимир Путин впервые сообщил о крылатой ракете с ядерной энергоустановкой "Буревестник". Путин отметил, что Россия долго убеждала США не наращивать мощь и действовать в соответствии с договоренностями. "Нас никто не слушал, так послушайте сейчас", - заявил он.

Ранее Минобороны России опубликовало видеозаписи испытаний новейших российских систем вооружений.