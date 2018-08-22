За скандальное задержание мужчины в Домодедово полицейский отправится под суд

Следственные органы завели уголовное дело по факту применения силы полицейскими при задержании пассажира в аэропорту Домодедово.

Как сообщили Накануне.RU СКР, сотрудники правоохранительных органов превысили должностные полномочия. Инцидент произошел 19 августа около 21:50 - сотрудник линейного управления МВД России на привокзальной площади аэропорта Домодедово при задержании мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, применил к нему насилие, выходящее за пределы допустимого.

Проводятся следственные действия, назначены необходимые экспертизы.