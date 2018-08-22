На слушаниях по пенсионной "реформе" депутаты Госдумы листали картинки в своих гаджетах

В социальной сети "Вконтакте" в группе "Россия против повышения пенсионного возраста" опубликована видеозапись того, как депутаты Госдумы РФ на парламентско-общественных слушаниях по пенсионной "реформе" безучастно листают картинки в своих гаджетах.

Запись опубликована под заголовком "Позор таким депутатам!"

Пользователи уже начали комментировать запись.

"Ну им скучно, что поделать. Еще и из отпуска вызвали", - пишет пользователь Анастасия Дорош.

"Сволочи зажравшиеся", - написала пользователь Светлана Шадурская.

Пользователь Людмила Андреева удивляется, что за такое депутатам платят очень высокие зарплаты.

Как ранее сообщало Накануне.RU, глава Счетной Палаты России Алексей Кудрин рассказал, что в первые годы после выхода на пенсию работают 65% населения страны - об этом он заявил в ходе парламентско-общественных слушаний в Госдуме.