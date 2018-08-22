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Новости
22.08.2018 08:22 Мск (10:22 Екб)
общество | Челябинская область
"Отбойниками по Ленину". Челябинцы обратились к Бортко из-за ремонта памятника вождю
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памятник Ленину, ремонт, Челябинск, (2018) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске возобновили ремонт памятника Ленину на площади Революции, остановленный в начале августа из-за опасений общественности, что монумент может рухнуть на прохожих. Подрядчику разрешили проводить подготовительные и консервационные работы. Дальнейший порядок проведения реконструкции определит специальная комиссия. Депутаты предложили организовать общественное обсуждение поэтапного хода работ, а коммунисты просят взять ситуацию на контроль первого заместителя председателя комитета по культуре Госдумы Владимира Бортко, передает корреспондент Накануне.RU.
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Город выделил 14,8 млн руб. на финансирование работ по ремонту архитектурного ансамбля на площади Революции. По итогам аукциона, контракт был заключен с компанией из Перми ООО "Евразия-Сервис", у которой есть все необходимые лицензии для проведения работ по сохранению объектов культурного наследия и опыт работы с памятниками монументального искусства.

Подрядчик должен был провести демонтаж гранитных плит постамента памятника и прилегающих площадок, обработку конструкций с целью предотвращения последствий негативных воздействий, облицовку новыми гранитными плитами. Работы планировалось завершить до конца октября. Однако в начале августа ремонтные работы были приостановлены.

памятник Ленину в Челябинске, ремонт,(2018)|Фото: kprf-chel.ru

В областное отделение КПРФ поступило обращение от регионального отделения Творческого союза художников, члены которого выразили опасение из-за действий подрядчика – реставрационные работы по снятию гранитных блоков производились отбойниками. Эксперты считают, что подрядчик нарушил проект реставрации, и теперь безопасность и устойчивость памятника под вопросом.

Чтобы определить дальнейший порядок проведения реконструкции, необходимо провести дополнительное обследование монумента. В настоящий момент его результаты еще не представлены, но подрядчику разрешили работать на объекте. Как рассказал председатель госкомитета охраны объектов культурного наследия Челябинской области Александр Баландин, проводятся консервационные и подготовительные работы.

"Пока в полном объеме информация не представлена. После 22 августа у нас будет встреча с научным руководителем, который осуществляет научное руководство на данном объекте, и мы будем обсуждать дальнейший порядок проведения работ. Когда какие-то проблемы возникают на объекте культурного наследия, естественно собирается консилиум "врачей", которые имеют необходимые знания, в данном случае это архитекторы-реставраторы, которые вынесут вердикт, каким образом проводить дальше работы. В настоящий момент работы ведутся, но в рамках того, что разрешил авторский и технический надзор. Они проводят консервационные и подготовительные работы", - сообщил Накануне.RU Александр Баландин.

памятник Ленину в Челябинске, ремонт,(2018)|Фото: Накануне.RU

Коммунисты считают, что ремонтные работы памятника Ленину нужно продолжать, но в соответствии с законодательством по охране памятников культурного наследия. Основная претензия коммунистов – почему гранитные плиты, которые обрамляли постамент, сбивали отбойными молотками. "По технологии, как нам известно, они [отбойники] не должны были использоваться", – отмечают в партии.

памятник Ленину, ремонт, Челябинск,(2018)|Фото: Накануне.RU

Челябинский обком КПРФ уже обратился к первому заместителю председателю комитета по культуре Госдумы Владимиру Бортко с просьбой взять на контроль ситуацию по ремонту памятника.

По инициативе депутата гордумы от КПРФ Константина Нациевского ремонт памятника Владимиру Ленину обсудили на заседании комиссии по социальной политике городского парламента.

Начальник управления культуры администрации Челябинска Дмитрий Назаров подтвердил, что ремонтные работы на данный момент возобновлены и реализуются соответственно утвержденному проекту.

памятник Ленину в Челябинске, ремонт,(2018)|Фото: Накануне.RU

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе КПРФ, Константин Нациевский рассказал о многочисленных обращениях с замечаниями и вопросами к подрядчику по проведению ремонтных работ. У экспертов есть вопросы как к методам демонтажа облицовочного гранита постамента, так и вызывает недоумение отсутствие укрытия самого памятника защитной пленкой на случай дождливой погоды, что также может оказать негативное влияние на устойчивость постамента.

Назаров заверил, что защитное покрытие подрядчиком приобретено, и памятник будет накрыт, как только наступит дождливая погода. Также он сообщил, что подрядчиком установлен гарантийный срок в течение семи лет после окончания реконструкции.

Депутаты рекомендовали организовать обсуждение поэтапного хода работ по ремонту памятника Ленину с представителями общественности и экспертного сообщества. Встречи планируется проводить на месте ремонта, чтобы контролировать качество проведенных работ и вносить замечания и предложения.

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22.08.2018 08:22 Мск | Челябинск | информационная служба Накануне.RU
10:22 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 02.08.2018 10:46 Мск
Может рухнуть. В Челябинске приостановлен ремонт памятника Ленину на площади Революции








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"Отбойниками по Ленину". Челябинцы обратились к Бортко из-за ремонта памятника вождю
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