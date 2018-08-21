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Новости
21.08.2018 21:26 Мск (23:26 Екб)
политика | В России | За рубежом
США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов
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коллаж, Россия, США, флаги, страны, санкции, белоголовый орлан, бурый медведь (2018) | Фото: Накануне.RU

США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов - об этом заявила замглавы Минфина США Сигал Манделькер, пишет РИА "Новости".
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"Действия [американского] министерства финансов имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах", - говорится в докладе к слушаниям в банковском комитете Сената Конгресса США, выдержку которого приводит ТАСС.

Также стало известно, что Вашингтон внес в санкционный список двух россиян и одну компанию.

Под ограничительные меры попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией "Дайвтехносервис".

Манделькер заявила, что США планируют и далее усиливать давление, пока "Москва не изменит свое поведение".

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21.08.2018 21:26 Мск | США | Михаил Белокрылов
23:26 Екб

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США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов
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