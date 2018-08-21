США заблокировали российские активы на сотни миллионов долларов - об этом заявила замглавы Минфина США Сигал Манделькер, пишет РИА "Новости".

"Действия [американского] министерства финансов имели обширные последствия для финансовых интересов затронутых физических и юридических лиц, включая блокирование российских активов на сотни миллионов долларов в Соединенных Штатах", - говорится в докладе к слушаниям в банковском комитете Сената Конгресса США, выдержку которого приводит ТАСС.

Также стало известно, что Вашингтон внес в санкционный список двух россиян и одну компанию.

Под ограничительные меры попали Антон Нагибин 1985 года рождения и Марина Царева 1973 года рождения как связанные с уже находившейся под санкциями компанией "Дайвтехносервис".



Манделькер заявила, что США планируют и далее усиливать давление, пока "Москва не изменит свое поведение".