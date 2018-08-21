Татьяна Москалькова попросила свою украинскую коллегу помочь в освобождении моряков российского судна "Норд"

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к своей украинской коллеге Людмиле Денисовой с просьбой ходатайствовать об освобождении моряков российского судна "Норд", об этом она сообщила на пресс-конференции в МИА "Россия сегодня".



"Ответа от Людмилы Денисовой я пока не получила", - сказала Москалькова.

По словам российского омбудсмена, российская сторона не препятствует пересечению границы экипажа украинского судна. Украинские моряки, добавила Москалькова, проходили свидетелями по уголовному делу о незаконной рыбной ловле.

Как сообщало Накануне.RU, 18 июля стало известно, что Киев разрешил экипажу "Норда" покинуть страну. Однако это не касается капитана судна Владимира Горбенко, который находится под уголовным делом. Он обвиняется в нарушении порядка въезда-выезда с "временно оккупированной территории" и занятии незаконным рыбным промыслом. За первое нарушение ему грозит до 5 лет лишения свободы, за второе - штраф.

Напомним, "Норд" украинские пограничники захватили 25 марта.