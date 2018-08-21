"Решать деловые споры надо в деловом порядке". "Уральские пельмени" призвали не устраивать шоу из конфликта с Сергеем Нетиевским

Коллектив шоу "Уральские пельмени" обратился к общественности с заявлением не устраивать из конфликта с Сергеем Нетиевским шоу.

Как ранее сообщало Накануне.RU, 31 июля арбитражный апелляционный суд Перми в полном объеме отказал в иске участникам шоу "Уральские пельмени", которые хотели взыскать деньги со своего бывшего директора Сергея Нетиевского. Как тогда сообщили Накануне.RU в пресс-службе Нетиевского, актеры хотели взыскать сумму в 39 млн за 21-й концерт с 2013 по 2015 гг.



"Уральские пельмени" отмечают, что сейчас Нетиевский пытается перевести внутренний деловой конфликт в информационную войну, обращаясь через СМИ к своим бывшим коллегам поименно, провоцируя на бесконечный и публичный обмен комментариями.



"Решать деловые споры надо в деловом порядке, и устраивать шоу из конфликта категорически не намерены. Мы продолжим защищать свои права в суде, информируя вас о ходе разбирательств. Понимаем, что попытки добыть и проверить информацию о течении спора - не самое простое дело. Поэтому гарантируем, что с этого момента самые актуальные сведения о ходе процесса будут публиковаться только здесь, на официальном сайте шоу", - говорится в сообщении.