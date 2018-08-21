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"Решать деловые споры надо в деловом порядке". "Уральские пельмени" призвали не устраивать шоу из конфликта с Сергеем Нетиевским
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Уральские пельмени (2016) | Фото:http://mskd-ru.net/

Коллектив шоу "Уральские пельмени" обратился к общественности с заявлением не устраивать из конфликта с Сергеем Нетиевским шоу.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, 31 июля арбитражный апелляционный суд Перми в полном объеме отказал в иске участникам шоу "Уральские пельмени", которые хотели взыскать деньги со своего бывшего директора Сергея Нетиевского. Как тогда сообщили Накануне.RU в пресс-службе Нетиевского, актеры хотели взыскать сумму в 39 млн за 21-й концерт с 2013 по 2015 гг.

"Уральские пельмени" отмечают, что сейчас Нетиевский пытается перевести внутренний деловой конфликт в информационную войну, обращаясь через СМИ к своим бывшим коллегам поименно, провоцируя на бесконечный и публичный обмен комментариями.

"Решать деловые споры надо в деловом порядке, и устраивать шоу из конфликта категорически не намерены. Мы продолжим защищать свои права в суде, информируя вас о ходе разбирательств. Понимаем, что попытки добыть и проверить информацию о течении спора - не самое простое дело. Поэтому гарантируем, что с этого момента самые актуальные сведения о ходе процесса будут публиковаться только здесь, на официальном сайте шоу", - говорится в сообщении.

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21.08.2018 20:48 Мск | Екатеринбург | Михаил Белокрылов
22:48 Екб

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