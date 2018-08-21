Оставшиеся фрагменты поднятого со дна пруда в Кусе памятника Сталину поможет искать прокуратура

Прокуратура Кусинского района поможет найти оставшиеся фрагменты памятника Сталину, об этом Накануне.RU сообщил активист движения "Суть времени" Станислав Стафеев.

Как ранее сообщало Накануне.RU, в начале августа этого года перед капитальным ремонтом плотины из городского пруда в Кусе была спущена вода, на дне водоема стали видны фрагменты памятника Сталину. Их обнаружил фотограф Андрей Парфенов, который опубликовал фотографию в социальной сети. Изображение увидели активисты движения "Суть времени" и решили извлечь вождя и восстановить. Однако они встретили давление от властей и местной полиции, которые в приказном порядке начали требовать отдать памятник им. В данный момент найденный фрагмент памятника находится под охраной.

В данный момент общественники заняты поисками недостающих фрагментов памятника, затем они собираются восстановить его и совместно с местными жителями решить, где в городе можно установить найденный монумент.

Заявление в прокуратуру района с просьбой помочь найти недостающие фрагменты подал активист движения "Суть времени".

"Сейчас нужно установить места, где были сброшены оставшиеся не найденными фрагменты памятника", - отмечают активисты "Суть времени".

По мнению активистов, сейчас местная полиция и власти должны принять активное участие в расследовании того, каким образом памятник вообще оказался в городском пруду и кто его туда опустил.

Также активисты движения "Суть времени" написали заявление в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации со сносом памятника Ленину.

"В городском поселении Магнитка Кусинского района с площади исчезла трибуна, на которой был бюст Ленину. Местные жители утверждают, что видели этот бюст на свалке. Они считают, что к сносу памятника причастны местные власти. По данному факту идет прокурорская проверка", - пишет ИА "Красная весна".