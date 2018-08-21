В Донецке представлен первый трамвай собственного производства. Торжественная церемония прошла на Донецком электротехническом заводе (ДЭТЗ) при участии главы ДНР Александра Захарченко.

Производство первого трамвая заняло около пяти месяцев. Планируется, что начнет обкатку на днях по маршруту №1, связывающему Донецкий металлургический завод и железнодорожный вокзал, но пока без пассажиров.

За основу взята хребтовая балка чешского производства, при этом полностью изменены интерьер, экстерьер трамвая, электрическая часть и электроника. 80% комплектующих изготовлены в ДНР, 20% - в России, отметили в минпромторге.

Захарченко поблагодарил коллектив и руководство предприятия и пообещал, что коллектив будет награжден знаком отличия "За заслуги перед Республикой".

Название донецких трамваев выбрали жители ДНР путем голосования в интернете. Он будет называться "Я – Донецкий".

О намерении наладить производство трамваев в ДНР заявили в январе. ДЭТЗ был построен в 1915 году. С введением экономической блокады со стороны Украины в 2014 году завод потерял большинство заказов и остановился. После введения внешнего управления снова запущен в конце 2017 года.