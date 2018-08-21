Кандидаты на пост главы Ямала подали списки представителей округа в Совфеде

Кандидаты на пост главы Ямала определились с тем, кого они хотят выдвинуть от арктического региона в Совет Федерации, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного заксобрания.

И.о. главы Ямала Дмитрий Артюхов внес на рассмотрение окружных парламентариев кандидатуры председателя комитета заксобрания по развитию агропромышленного комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера Марата Абдрахманова, вице-спикера заксо Елены Зленко и директора средней общеобразовательной школы №4 из Губкинского Тамары Поляковой. В настоящее время сенатором от исполнительной власти является Юрий Неелов, который уже объявил об уходе из Совфеда.

В списке кандидата от ЛДПР Александра Голубенко – первый заместитель председателя комитета Госудмы по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям Владимир Сысоев, помощник депутата Госдумы Денис Садовников, специалист "Газпромнефть-Ямал" из села Яр-Сале Олег Сэротэтто.

Третий кандидат на пост главы арктического региона Виталий Лагутин также составил список из трех фамилий. В него вошли бизнесмен из Нового Уренгоя Алибек Джабуев, библиотекарь из села Самбург Екатерина Зинченко и телеоператор "Пуровской телерадиокомпании "Луч" из поселка Пуровск Олег Пономарев.

Напомним, 9 сентября депутаты окружного парламента решат, кому быть губернатором автономии.