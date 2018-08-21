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Новости
21.08.2018 16:15 Мск (18:15 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
"Порошенко строит Малороссию", - украинский боевик Семенченко
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карта государства &quot;Малороссия&quot; (2017) | Фото: официальный сайт главы ДНР

Украинский президент Петр Порошенко имитирует войну с Россией, а на самом деле строит Малороссию. В этом его обвинил депутат Верховной рады и боевик Семен Семенченко на канале ZIK.
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По его мнению, Порошенко просто сохраняет свою власть и обогащается, а население пребывает в "нищенском положении".

Еще одной из причин он считает то, что за границей, в том числе в России, работают миллионы украинских гастарбайтеров.

"Вы знаете, что около девяти миллионов людей постоянно выезжает на заработки. Это нормально вообще?.. Порошенко строит Малороссию. Я хочу, чтобы здесь была Украина", – сказал Семенченко.

То, что ситуация с трудовой миграцией на Украине "близка к катастрофической", констатировал исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины Олег Устенко.

"Это катастрофическая угроза для такой страны, как Украина, потому что мы находимся с вами в окружении, когда все соседи вокруг нас живут лучше, чем мы", - признал он.

По его словам, из страны уезжают "носители труда".

"В результате этого сначала снижается экономический рост, а потом идет принципиальное сжатие твоей экономики", – сказал Устенко в эфире 24 канала.

В июле политический эксперт Антон Круть заявил, что, согласно данным миграционной службы, постоянно работают за границей 3,2 млн украинцев, еще 9 млн человек ежегодно временно выезжают за границу на сезонные работы. В результате на Украине постоянно проживают лишь 27 млн вместо официальных 42 млн.

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21.08.2018 16:15 Мск | Евгений Чернышёв
18:15 Екб

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"Порошенко строит Малороссию", - украинский боевик Семенченко
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