"Порошенко строит Малороссию", - украинский боевик Семенченко

Украинский президент Петр Порошенко имитирует войну с Россией, а на самом деле строит Малороссию. В этом его обвинил депутат Верховной рады и боевик Семен Семенченко на канале ZIK.

По его мнению, Порошенко просто сохраняет свою власть и обогащается, а население пребывает в "нищенском положении".

Еще одной из причин он считает то, что за границей, в том числе в России, работают миллионы украинских гастарбайтеров.

"Вы знаете, что около девяти миллионов людей постоянно выезжает на заработки. Это нормально вообще?.. Порошенко строит Малороссию. Я хочу, чтобы здесь была Украина", – сказал Семенченко.

То, что ситуация с трудовой миграцией на Украине "близка к катастрофической", констатировал исполнительный директор Международного фонда Блейзера, президент Гарвардского клуба Украины Олег Устенко.

"Это катастрофическая угроза для такой страны, как Украина, потому что мы находимся с вами в окружении, когда все соседи вокруг нас живут лучше, чем мы", - признал он.

По его словам, из страны уезжают "носители труда".

"В результате этого сначала снижается экономический рост, а потом идет принципиальное сжатие твоей экономики", – сказал Устенко в эфире 24 канала.

В июле политический эксперт Антон Круть заявил, что, согласно данным миграционной службы, постоянно работают за границей 3,2 млн украинцев, еще 9 млн человек ежегодно временно выезжают за границу на сезонные работы. В результате на Украине постоянно проживают лишь 27 млн вместо официальных 42 млн.