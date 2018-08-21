Избирком Екатеринбурга привлечет внимание полиции и Роскомнадзора к нарушениям в предвыборной газете "ЕР"

Члены избирательной комиссии Екатеринбурга приняли решение по поводу выявленных нарушений в предвыборной газете "Уральский задел" от партии "Единая Россия". Избирком пришел к выводу, что нужно обратиться в городское УМВД, а также в Роскомнадзор по УрФО, чтобы наказать редакцию газеты, передает корреспондент Накануне.RU.

Речь идет о двух спецвыпусках "Время для главного-1" и "Время для главного-2", где были выявлены агитационные материалы с кандидатами в гордуму Екатеринбурга из первой партийной тройки - Сергеем Ворониным, Анастасией Немец и Сергеем Жуковым.

В ходе проверки на нарушение избирательного законодательства избирком запросил письменное объяснение от уполномоченного представителя партии "Единая Россия", а также объяснения трех кандидатов. Они все отрицают свою причастность к материалам, объясняя это тем, что данные, размещенные в газете, можно получить через интернет.

Известно, что выпуски были напечатаны Березовской типографией по требованию редактора газеты "Уральский задел". Именно с представителями газеты теперь будут разбираться органы, так как усмотрели признаки двух административных нарушений. Если это агитация, то партия должна была предоставить сведения о распространении предвыборных материалов, а также информацию об оплате и основании публикации. К тому же, выпуски были подготовлены 5 и 10 августа, а агитационный период начался 11 августа.

Но так как у избиркома нет доказательств того, что "ЕР" причастна к данным выпускам, то отвечать за все будет редакция.

"У нас нет документов, что партия причастна к выпуску этих материалов, но мы считаем, что партия должна ответственно подходить к вопросам о своей предвыборной кампании и контролировать подобные ситуации. Они могли бы обратиться в комиссию сразу же, как это обнаружили, и сказать, что не имеют к этому отношения", - отметили на заседании.

А что касается партии, то для них наказание ограничится лишь формулировкой "обратить внимание" на данную ситуацию.

Изначально было предложено сделать предупреждение партии, но глава избиркома Илья Захаров посчитал нужным смягчить наказание.

"Может, мы ограничимся формулировкой "обратить внимание" для начала, нежели "предупредить", чтобы это не воспринималось, как санкция", - сказал Захаров.

Члены комиссии его единогласно поддержали.